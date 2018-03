POL-KA: (CW) Calw – Alkoholbedingt von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Calw (ots) – Ein unter Alkoholeinwirkung stehender 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 23.30 Uhr auf der Schwarzwaldstraße zwischen den Stadtteilen Oberriedt und Wimberg von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet dabei an die angrenzende Böschung, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stehen. Zu seinem großen Glück verletzte sich der Fahrer nur leicht.

Zunächst war ein eingeklemmter Fahrer gemeldet worden. Daher waren ein Rettungswagenteam, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr aus Calw mit 26 Mann vor Ort. Der Alkoholwert des Verursachers war vor Ort nicht zu ermitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. An dem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3880244