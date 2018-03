POL-KA: (CW) Calw- Küchenbrand

Calw (ots) – Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heinz-Schnaufer-Straße ist am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Wasserkocher ursächlich für das Feuer, das die Bewohnerin selbst löschen konnte. Durch die starke Rauchentwicklung hatten sie und ihre vier Kinder gesundheitlich Probleme. Der Rettungsdienst war vor Ort und behandelte die Betroffenen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

