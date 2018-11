POL-KA: (CW) – Calw- Unfall glimpflich ausgegangen

Anzeige

Calw (ots) – Ein Verkehrsunfall der sich am Montagmorgen in der Straße An der Mark ereignet hat ist glimpflich ausgegangen. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr die Straße an der Mark in Richtung Herrenberger Straße. Vermutlich durch Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das linke Fahrzeugeck eines in der Parkbucht stehenden Fiats. In der Folge gerät das Fahrzeug der Unfallverursacherin in Schräglage und kippt schlussendlich auf die linke Fahrzeugseite. Durch die Kollision und durch das Umkippen des Fahrzeugs wurde die 20-jährige Frau leicht an der Hand verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

