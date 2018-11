POL-KA: (CW) Calw – Unfallflüchtiger gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Am Dienstag, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 16 Uhr wurde ein schwarzer Toyota beschädigt. Der PKW war in dem öffentlichen Parkhaus des Ärztehauses in der Eduard-Conz-Straße 11 auf Parkplatz B003 abgestellt. Vermutlich beim Rückwärtsausparken beschädigte ein blaues Fahrzeug den Toyota an der vorderen Stoßstange und verursachte einen Schaden von etwa 500 Euro. Zum bislang noch unbekannten Unfall- flüchtigen sucht die Polizei in Calw Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier unter Rufnummer 07051/161-250.

Peter Gaida / Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4109305