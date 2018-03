Calw (ots) – Nach einem Körperverletzungsdelikt am Samstagnachmittag in Nagold sucht die Polizei noch Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 16:40 Uhr in der Schönbuchstraße aufgrund einer …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3865368