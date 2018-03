POL-KA: (CW) Nagold – Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Nagold (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Nagold kam es am vergangenen Samstag zu insgesamt 12 Verkehrsunfällen. In 11 Fällen davon waren schneeglatte Fahrbahnen mitursächlich. Bei einem weiteren Unfall fuhr ein Verkehrsteilnehmer fehlerhaft von einem Grundstück auf die Straße. Insgesamt wurden zwei Personen verletzt, es entstand ein geschätzter Sachschaden in Gesamthöhe von 55.000 EUR.

Hervorgehoben wird ein Verkehrsunfall auf Wildberger Gemarkung: Hierbei befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Pkw und Anhänger ein Gefälle der L 358 von Sulz am Eck kommend in Richtung Wildberg. Dabei geriet das Gespann ins Schleudern und kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 32-Jährigen Frau. Beide Pkw sowie der Anhänger waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuglenker wurden verletzt und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Zwecks der Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke mehrmals gesperrt werden. Durch Kräfte der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgebunden sowie die Verkehrsregelung durchgeführt. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf insgesamt 41.000,00 EUR geschätzt.

