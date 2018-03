Calw (ots) – Unbekannte sind am Montagabend in ein Einfamilienhaus in Nagold-Hochdorf eingebrochen und haben Schmuck und Kleingeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zwischen 17:00 und 19:00 Uhr versuchten die Täter zunächst, eine …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3866239