POL-KA: (CW)Bad Liebenzell – Bei Einbruch in Schule Alarmanlage ausgelöst

Bad Liebenzell (ots) – Wohl durch eine ausgelöste Alarmanlage wurde am Dienstag gegen 04.00 Uhr ein unbekannter Täter bei einem Einbruch in die Reuchlin-Schulen in der Hindenburgstraße von seinem weiteren Vorhaben abgehalten. Obwohl der Unbekannte noch einige Schränke durchwühlte, kam anscheinend nichts abhanden.

Eine Zeugin sah noch eine kleinere, dunkel gekleidete Person flüchten, die eine Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Die folgende Fahndung der Polizei führte zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Aufbruchschaden an einem Fenster liegt bei etwa 300 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3884292