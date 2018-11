POL-KA: (Enzkreis) Birkenfeld – Zwei Personen bei Sturz eines Rollerfahrers verletzt

Anzeige

Enzkreis (ots) – Nachdem er einem ausparkenden Auto ausweichen musste, kam am Mittwochabend in Birkenfeld ein Rollerfahrer zu Sturz. Dabei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen, der Autofahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads kurz nach 21:00 Uhr die Jahnstraße, als auf Höhe der dortigen Sporthalle ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw aus einer Parktasche ausparkte. Der 16-Jährige musste dem bereits auf die Fahrbahn ragenden Fahrzeug ausweichen, verlor hierdurch aber die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte zu Boden. Sein Roller schlitterte in der Folge gegen einen geparkten VW und verletzte einen 18-jährigen Passanten am Fuß. Der 16-Jährige selbst erlitt durch den Sturz ebenfalls leichte Verletzungen. Offenbar ohne sich um das Geschehen zu kümmern, verließ der unbekannte Fahrzeugführer den Unfallort. Am VW sowie am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.100 Euro.

Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Neuenbürg sind nun auf der Suche nach dem Autofahrer und bitten Zeugen des Unfalls, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4109766