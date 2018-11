POL-KA: Enzkreis / Calw – Erneute Anrufe durch falsche Polizeibeamt

Anzeige

Enzkreis / Calw (ots) – Mindestens fünf Anrufe von falschen Polizeibeamten sind am Mittwochabend im Enzkreis und Landkreis Calw angezeigt worden.

In der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr meldete, sich ein Mann telefonisch bei dem größtenteils älteren Personen und gab sich als Polizeibeamte aus. Sie täuschten in gutem Deutsch unter anderem vor, das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Bargeld und Wertgegenständen, die sich in der Wohnung der Angerufenen befinden. Glücklicherweise verhielten sich die Betroffenen richtig und clever, sie legten nämlich auf. In keinem Fall kam es zur Abholung von Wertgegenständen.

In derartigen Fällen bittet die Polizei um besondere Wachsamkeit. Bei solchen Anrufen gilt es, sich in jedem Fall bei der örtlichen Polizeidienststelle nachzufragen und keinesfalls Fremden Einlass zu gewähren.

