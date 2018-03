POL-KA: (Enzkreis) Ispringen – Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Ispringen (ots) – Am Freitag, zwischen 18.25 bis 23.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über einen Metallzaun Zutritt auf ein Grundstück im Buchenweg. Hier drangen sie über die Terrassentüre auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in dasselbe ein. In dem Anwesen selber durchsuchten die Täter alle Stockwerke / Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Elektroartikel, Bargeld und weitere Gegenstände. Letztlich flüchteten die Täter mit ihrer Beute unerkannt von dem Grundstück.

Zeuge, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3869773