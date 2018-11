POL-KA: (Enzkreis) Kämpfelbach- Mit Sattelzug zusammengeprallt

Anzeige

Kämpfelbach (ots) – Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 10 vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Er geriet auf der Fahrt von Pforzheim Richtung Ersinger Kreuz in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und prallte auf einen entgegenkommenden Sattelzug. Anschließend kam er nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der 49-jährige Sattelzugführer überfuhr beim Ausweichmanöver ebenfalls einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt.

