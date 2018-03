POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen – Autofahrerin bei Unfall in Verkehrskreisel verletzt

Knittlingen (ots) – Eine 29-jährige Ford-Fahrerin wurde am Mittwochabend in Knittlingen bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich in einem Verkehrskreisel ereignete. Ein 33 Jahre alter KIA-Lenker beabsichtigte um 20.20 Uhr von der Zeppelinstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Wiesenstraße einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt der bereits im Kreisel fahrenden 29-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und an beiden Pkw entstand jeweils ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3867888