POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker – Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen – wer hatte Grün?

Mühlacker (ots) – Zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung der Pforzheimer/Stuttgarter Straße mit der Enzstraße in Mühlacker, bei dem am Sonntagnachmittag ein Schaden von über 3.000 Euro entstanden ist, bittet die Polizei noch um Zeugenmeldungen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei Mühlacker hatte ein 40 Jahre alter Passat-Fahrer gegen 14.45 Uhr von der Enzstraße kommend nach links in Richtung Pforzheimer Straße abbiegen wollen. Nachdem er seinen Angaben zufolge zunächst an der Ampel warten musste, fuhr er nach Erhalt des Grünlichts mit anderen Verkehrsteilnehmern los. In der Folge kam es dann zum Unfall mit dem von der Stuttgarter Straße kommenden geradeaus fahrenden 64-jährigen Lenker eines Toyotas, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Allerdings ist der Ampelstand zur Unfallzeit bislang nicht abschließend geklärt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starkes Verkehrsaufkommen, wobei ein unbeteiligter Fahrzeuglenker noch gehupt haben soll. Wer das Geschehen beobachtet hat, wird daher unter Telefon (0704) 96930 um seine Meldung beim Polizeirevier Mühlacker gebeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3870752