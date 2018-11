POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn- Autobahn 8- Auffahrunfall

Anzeige

Niefern-Öschelbronn (ots) – Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Süd und Pforzheim Ost in Fahrtrichtung Karlsruhe gekommen. Ein Volvo-Fahrer musste verkehrsbedingt stark abbremsen, was die drei nachfolgenden Autofahrer zu spät bemerkten und hintereinander aufeinanderprallten. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

