POL-KA: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn – Nach Unfall davongefahren

Enzkreis (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend fuhr der Verursacher ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern davon. Ein bislang Unbekannter fuhr gegen 21.00 Uhr auf der Bundessstraße 294 von Bauschlott in Richtung Pforzheim. Kurz vor der Abzweigung nach Ölbronn-Dürrn kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden BMW eines 21-Jährigen. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher, der einen silbernen Kleinwagen lenkte, weiter. Hinweise zum Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3870773