POL-KA: (Enzkreis) Ötisheim – Zigarettenautomat gesprengt

Enzkreis (ots) – Unbekannte haben am Freitagmorgen gegen 04.15 Uhr einen Zigarettenautomaten in Ötisheim aufgesprengt. Aus dem in der Sudetenstraße aufgestellten Automaten erbeuteten die Diebe hierbei das enthaltene Bargeld sowie Zigaretten von noch unbekanntem Wert. Der Zigarettenautomat wurde hierdurch nahezu komplett zerstört. Teile des gesprengten Automaten waren auf der Straße über eine Fläche von ca. 20 Meter weit verstreut. Durch einen Zeugen konnten zwei bis drei Männer beobachtet werden, die nach der Explosion in Richtung Schönenberg davon rannten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Hilfe des Polizeihubschraubers und allen verfügbaren Einsatzkräften, fehlt von den Tätern bislang jede Spur.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4110937