POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- Vorfahrt missachtet

Straubenhardt (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag um 18.10 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße / Kiefernweg. Der 22-jährige Fahrer eins Land Rovers wollte auf dem Kirchweg geradeaus fahren und übersah den von rechts aus dem Kiefernweg kommenden 59-jährigen Toyota-Fahrer. Der Land Rover drehte sich und kippte aufs Dach. Der Verursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-Jährige erlitt einen Schock und wurde vorsorglich ebenfalls ärztlich behandelt.

