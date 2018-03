POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim – Unfallflüchtiger verursacht Totalschaden

Wiernsheim (ots) – Möglicherweise ein Lkw-Fahrer dürfte am Mittwochmittag einen wirtschaftlichen Totalschaden an einem geparkten Renault in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht haben.

Der Renault-Laguna war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Dreilindenweg geparkt und dürfte in der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr durch einen Unfallflüchtigen erheblich beschädigt worden sein. Da der dortige Kreuzungsbereich mit der Brucknerstraße oftmals als Wendemöglichkeit für den Schwer-und Lastverkehr des angrenzenden Industriegebietes genutzt wird, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder Sattelzug handelt.

Wer Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

