POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe – (KA) Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Fitnessstudio gefasst

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 02:15 und 03:15 Uhr, kam es in der Zeppelinstraße in Karlsruhe – Grünwinkel zu einem Einbruch in ein Fitnessstudio. Die Diebe entwendeten Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Zwei Tatverdächtige, im Alter von 29 und 30 Jahren, konnten noch vor Ort festgenommen werden. Gegen beide liegt nun ein Haftbefehl vor.

Die Einbrecher verschafften sich Zutritt in das Innere des Fitnessstudios, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach aktuellem Erkenntnisstand durchwühlten sie den Bürobereich und brachen einen Getränkeautomaten in der Eingangshalle des Gebäudes auf, welcher jedoch zuvor geleert worden war.

Nachdem ein Zeuge die Polizei Karlsruhe über den Einbruch informierte, fuhr diese beschleunigt an und umstellte das Fitnessstudio. Ein Tatverdächtiger versuchte, durch den Notausgang zu flüchten. Dieser konnte nach einer kurzen Verfolgungsjagd gefasst werden. Der zweite Tatverdächtige versteckte sich in den Umkleidekabinen. Auch dieser ließ sich widerstandslos von den Polizeibeamten festnehmen.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt; Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3871167