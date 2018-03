POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Pforzheim (ots) – (PF) Pforzheim – Nach Rauschgiftfund in Wohnung – 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wurde am Donnerstagnachmittag ein 27-Jähriger dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben zu haben.

Am späten Mittwochabend wurde eine Streife wegen einer Ruhestörung zu der Wohnung des 27-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim gerufen. Nachdem der Mann die Wohnungstür geöffnet hatte, schlug den Polizisten ein starker Cannabisgeruch entgegen. Die anschließende Durchsuchung der Wohnung förderte über 2 Kilogramm Marihuana, mehrere hundert Gramm Amphetamin sowie weiter Kokain und kleinere Mengen Ecstasy und Haschisch zu Tage. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

