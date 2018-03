POL-KA: (KA) Bad Schönborn – Fahrzeugaufbrüche in Langenbrücken

Karlsruhe (ots) – Insgesamt sechs Fahrzeuge brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Langenbrücken auf. Die Fahrzeuge waren in der Vogtlandstraße, Donauschwabenstraße, im Asternweg, im Kinzigring und der Straße Am Landgraben geparkt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht in Langebrücken verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

