POL-KA: (KA) Bretten – Lkw touchiert Pkw und flüchtet

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte am Montag ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer in Bretten, als er nach einem Rangiervorgang einen geparkten Pkw touchierte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Lkw-Fahrer gegen 14:50 Uhr die Straße „Am Husarenbaum“. Aufgrund der Enge der Straße musste der Laster rangieren und zusätzlich parkten mehrere Anwohner ihre Fahrzeuge um, damit der Lkw die Straße letztlich passieren konnte. Dabei touchierte er aber offenbar mit seinem Anhänger einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW, der hierdurch auf der linken Seite stark beschädigt wurde.

Die ermittelnden Beamten bitten nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Lkw geben können, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

