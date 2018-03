POL-KA: (KA) Bruchsal/ Bretten – Enkeltrickbetrüger treiben ihr Unwesen

Karlsruhe (ots) – Im Bereich Bruchsal/ Bretten waren am Donnerstag zum wiederholten Male Telefontrickbetrüger aktiv. Glücklicherweise blieb es bei den vier der Polizei bekannt gewordenen Fällen lediglich beim Versuch. Drei angerufene Rentner waren selbst misstrauisch geworden. Bei einer Rentnerin beendeten die Trickbetrüger das Telefonat, als diese angab keine Wertsachen zu besitzen.

Wie bei der Masche üblich, hatten die Anrufer ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung am Telefon dazu bringen wollen, dass diese glaubten, am anderen Ende sei ein Verwandter oder guter Bekannter. Unter Vorwänden wie fehlenden Beträgen für einen Hauskauf oder sonstige Anschaffungen baten sie in der Folge um finanzielle Unterstützung, die nach Beschaffung des Geldes dann von einem Boten abgeholt werden sollte.

Aus gegebenem Anlass hat die Polizei wichtige Vorbeugetipps zusammengefasst:

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht

kennen.

– Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

– Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei

Familienangehörigen Rücksprache.

– Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

– Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine

Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

