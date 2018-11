POL-KA: (KA) Bruchsal – Einbruch in ein Friseurgeschäft

Anzeige

Bruchsal (ots) – Bei einem Einbruch in ein Friseurgeschäft im Zeitraum von Samstag bis Montag wurden in der John-Bopp-Straße in Bruchsal mehrere hundert Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Bruchsal wurde die Eingangstür mit brachialer Gewalt mittels eines Brecheisens aufgebrochen, wodurch es dem bislang unbekannten Täter möglich war in das Geschäft zu gelangen. Aus einem Spind wurden mehrere hundert Euro sowie mehrere Geschäftsschlüssel entwendet. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726-0 entgegen.

