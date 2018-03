POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen- Nötigung im Straßenverkehr- Zeugen sucht

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein 20-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer ist am Dienstag gegen 7.30 Uhr vom Fahrer eines silbernen Mercedes Kombi auf der Fahrt von Leopoldshafen Richtung Karlsruhe genötigt worden. Der Mercedes-Lenker versuchte immer wieder den Ford rechts zu überholen. Dann fuhr er ihm über mehrere Hundert Meter stark auf, was den 20-Jährigen so verunsicherte, dass er ins Schleudern und in den Grünstreifen geriet. Der Mercedes-Fahrer fuhr an dem Ford vorbei und machte sich davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180, zu melden.

