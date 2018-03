POL-KA: (KA) Ettlingen- Drei Autos in Tiefgarage aufgebrochen

Ettlingen (ots) – Keine Beute machten Autoaufbrecher in der Nacht zum Freitag, die in einer Tiefgarage in der Wilhelmstraße zu Gange waren. Sie schlugen an drei dort geparkten Fahrzeugen die Scheiben ein und durchwühlten die Innenräume. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Möglicherweise hängen diese Taten mit drei gleichgelagerten Aufbrüchen in Rüppurr zusammen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243 32000, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3875303