POL-KA: (KA) Ettlingen – Einbrüche in Ettlingen

Ettlingen (ots) – Gleich zwei Einbrüche ereigneten sich am Sonntagabend in Ettlingen. Am frühen Abend verschaffte sich der unbekannte Täter durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentüre Zugang zur Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Von dort aus gelangte er zur Wohnung im Obergeschoss, welche er mit dem von außen an der Eingangstüre steckenden Schlüssel öffnen konnte. In beiden Wohnungen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt, nach ersten Angaben der Geschädigten wurde Schmuck sowie Bargeld entwendet. Auch in das Vereinsheim des Ettlinger Fußballvereines am Sportplatz wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Bislang ebenfalls unbekannte Täter öffneten unter Zuhilfenahme eines Fahrradständers das auf 2,70 m Höhe befindliche Küchenfenster der Vereinsgaststätte. Im Schankbereich wurden mehrere Schubladen durchsucht, wobei die Diebe keine Beute machen konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer: 07243 / 32000 entgegen.

