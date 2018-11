POL-KA: (KA) Ettlingen – Motorradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 19-Jährige beim Sturz mit ihrem Motorrad am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 562. Die junge Frau war gegen 07.50 Uhr mit ihrer Maschine in Richtung Karlsruhe unterwegs. Nach dem Wattkopftunnel bog sie nach rechts zur Bundesstraße 3 ab. In der Kurve stürzte sie auf regennasser Fahrbahn. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Bikerin in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

