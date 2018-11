POL-KA: (KA) Graben-Neudorf – Einbruch in Einfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich am Montag Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Brettener Straße in Neudorf.

Zwischen 17:15 Uhr und 19:00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in das Innere des Wohnhauses und durchsuchten nahezu alle Räumlichkeiten. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Anschließend gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

