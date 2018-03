POL-KA: (KA) Karlsruhe – 77-jährige vermisste Frau in Karlsruhe angetroffen

Karlsruhe (ots) – Die seit dem Donnerstagmorgen vermisste 77 Jahre alte Frau Emlinger konnte nach einem Hinweis am Abend von der Polizei in der Karlsruher Innenstadt aufgegriffen werden. Sie wurde aufgrund leichter Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3880650