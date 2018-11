POL-KA: (KA) Karlsruhe – BAB A8 – nach Auffahrunfall zwei Leichtverletzte

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der Überleitung der A8 auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es im Bereich der Überleitung zu stockendem Verkehr. Gegen 08.00 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Transporter auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und fuhr einem Audi auf, der danach nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau von ca. 4 km Länge.

