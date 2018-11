POL-KA: (KA) Karlsruhe- Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Mann am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Wachhausstraße erlitten. Nach ersten Feststellungen wollte er zusammen mit einem weiteren Arbeiter auf einer Hebebühne in einer Halle Deckenlampen austauschen. Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich gegen 15.30 Uhr ein selbstfahrender hydraulischer Kran in Bewegung und stieß die Hebebühne um. Während sich einer der Arbeiter festhalten konnte, fiel der Geschädigte mitsamt der Hebebühne zu Boden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

