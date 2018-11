POL-KA: (KA) – Karlsruhe-Durlach – Mit Schreckschusswaffe auf Polizeibeamte geschossen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 70 Jahre alter Grundstücksbesitzer schoss am Montagabend mit einer Reizstoffschusswaffe auf zwei Polizeibeamte, die im Bereich des Waldgebietes auf dem Turmberg nach einer Frau suchten. Die beiden Polizeibeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach waren gegen 21 Uhr im Rahmen der Suchmaßnahmen nach der Frau unterwegs, die sich offensichtlich im Waldgebiet beim Turmberg verfahren hatte. Auf dem Rückweg zu ihrem Streifenwagen fiel plötzlich ein Schuss hinter den Polizisten. Wie sich herausstellte, hatte der 70-Jährige in Richtung der Beamten geschossen. Der etwa fünf Meter von ihm entfernte Polizeibeamte konnte hierbei Reizgasgeruch wahrnehmen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Beamten das Feuer nicht erwiderten. Trotz mehrfacher Aufforderung das Schießen einzustellen, schoss der Täter insgesamt sechs Mal weiter und versuchte zudem seinen Hund auf die Beamten zu hetzen, der glücklicherweise nicht reagierte. Als das Magazin leer geschossen war, konnte der Mann festgenommen werden. In seiner Vernehmung führte er aus, dass er sich durch die Polizeibeamten gestört fühlte und irrtümlich davon ausgegangen war, dass diese seinen Hund provozieren wollten. Durch das von ihm verschossene Reizgas wurde ein Polizist leicht im Gesicht verletzt und musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Bei den von dem Ordnungsamt der Stadt Karlsruhe und der Polizei veranlassten Folgemaßnahmen im Laufe des Dienstags zeigte sich der Mann kooperativ. Mit seinem Einverständnis wurde der Hund in Verwahrung genommen. Auf seinem Grundstück wurden ein Taser und ein Messer sichergestellt.

Florian Moreau, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4114763