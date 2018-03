Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen kurz nach 04.00 Uhr wurde ein Mitarbeiter einer Bäckerei in der Eichelbergstraße auf einen Einbruch in dieselbe aufmerksam. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang zu …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3876678