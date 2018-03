POL-KA: (KA) Karlsruhe – Exhibitionist unterwegs

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – Exhibitionist unterwegs

Eine 17-jährige Frau ist am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr von einem Exhibitionisten in der Durlacher Raiherwiesenstraße belästigt worden. Der Unbekannte stand mit heruntergelassener Hose in Höhe des Verbindungswegs Christofstraße und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Der gesuchte Mann ist etwa 40-50 Jahre alt, ca. 185cm groß und hatte eine normale Figur. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, dunkler Oberbekleidung und trug ein schwarzes Tuch im Gesicht welches er sich über die Nase gezogen hatte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/939-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

