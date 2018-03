POL-KA: (KA) Karlsruhe- Garagen aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte an einer Garagenanlage in der Schneidemühler Straße an mehreren Toren die Griffe entfernt und sind ins Innere eingedrungen. Teilweise wurden die darin befindlichen Fahrzeuge durchsucht. Aus einer Garage entwendeten die Täter Werkzeug im Wert von circa 1.200 Euro. An einem BMW wurde das Verdeck aufgeschlitzt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180, erbeten.

