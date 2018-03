POL-KA: (KA) Karlsruhe- In Gaststätte eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 3 Uhr, wie zwei Männer, etwa 180 cm groß, und schwarz gekleidet, die Glasscheibe an einer Gaststätte in der Uhlandstraße einschlugen. Die Unbekannten gelangten so in die Räume und brachen dort zwei Geldspielautomaten auf. Vermutlich durch die herbeigerufene Polizei gestört, entwendeten die Täter nichts. Sie entkamen unerkannt.

