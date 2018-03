POL-KA: (KA) Karlsruhe – Jugendliche klauen Nissenleuchte

Karlsruhe (ots) – Zwei 17 Jahre alte Jugendliche verschafften sich Zutritt auf eine Baustelle im Grünwinkler Kornweg und entwendeten dabei zwei Nissenleuchten.

Kurz vor 22:30 Uhr wurden die Jugendlichen durch einen Zeugen beobachtet wie sie das Gelände betraten und die Nissenleuchten in ihre Rucksäcke verstauten. Durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West wurden die mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen. In den mitgeführten Rucksäcken konnten die gestohlenen Leuchten sowie diverses Werkzeug aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jungs an ihre Eltern überstellt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3871775