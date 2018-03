POL-KA: (KA) Karlsruhe- Ladendiebe mit beträchtlicher Beute erwischt

Karlsruhe (ots) – Fette Beute wollten am Montag zwei Männer machen, die gegen 16 Uhr in einem Elektrogeschäft in der Kaiserstraße bei einem Diebstahl beobachtet wurden. Während einer der Tatverdächtigen das Umfeld ausspähte, entwendete sein Komplize 33 Speicherkarten im Wert von über 2.000 Euro. Bei seiner Festnahme hatte einer der Männer ein Messer griffbereit am Gürtel stecken.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3890463