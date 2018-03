POL-KA: (KA) Karlsruhe – Laster bei Auffahrt auf B36 umgekippt

Karlsruhe (ots) – Ein mit Plastikgranulat beladener Lkw ist am Dienstagnachmittag bei der Auffahrt auf die Bundesstraße B36 bei Karlsruhe-Grünwinkel vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit umgekippt. Die Bergung des Sattelzuges und seiner Ladung dauert momentan noch an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen nutzte der 55-jährige Fahrer eines Sattelzugs kurz nach 15:00 Uhr die Auffahrt von der Durmersheimer Straße kommend, um auf die B36 in Fahrtrichtung Norden aufzufahren. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit kippte sein Laster in der Folge auf die B36 und blieb dort auf der Seite liegen. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, er konnte sich jedoch nach einiger Zeit selbstständig aus dem Führerhaus befreien. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro.

Der betroffene Streckenabschnitt der B36 musste infolge des Unfalls für die Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden. Die momentan laufenden Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die späten Abendstunden andauern.

