Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurde die Polizei am Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr zu einer Diskothek in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe gerufen. Ein 24-Jähriger wurde von den …

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3877286