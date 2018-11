POL-KA: (KA) Karlsruhe – Nachtrag zur Pressemeldung von heute 07.55 Uhr, Tödlicher Verkehrsunfall an Straßenbahnhaltestelle „Hirtenweg“ – Unfallopfer wurde identifiziert

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag, dem 11.11.2018, konnte nach polizeilichen Ermittlungen die Identität des am späten Samstagabend tödlich verunglückten Passanten geklärt werden. Bei dem verstorbenen Mann, welcher an der Haltestelle „Hirtenweg“ auf die Gleise viel und von einer Straßenbahn überrollt wurde, handelte es sich um einen 53-jährigen Mann aus Karlsruhe.

