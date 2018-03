POL-KA: (KA) Karlsruhe – Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich alkoholisierter 27-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Erzbergerstraße leicht verletzt. Der Radler war kurz vor 13.00 Uhr auf dem Gehweg der Erzbergerstraße in Richtung Neureut-Heide unterwegs. An der Kreuzung zur Michiganstraße wollte er diese geradeaus überqueren und fuhr ohne das STOP Zeichen zu beachten auf die Michiganstraße. Dort streifte er einen bevorrechtigten Pkw, der von einer 53-Jährigen gelenkt wurde und stürzte. Er wurde in einem Rettungswagen behandelt und anschließend zur Wache gebracht. Nach einer Blutentnahme konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3869397