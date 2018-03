POL-KA: (KA) Karlsruhe-Rüppurr- Drei Autos aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte gewaltsam in einen Ford im Krokusweg eingedrungen. Die Täter erbeuteten dabei lediglich einen Energy Drink. Vermutlich dieselben Täter schlugen in einer Tiefagarage Am Rüppurrer Schloss an zwei Mercedes die Scheiben ein. Hier gingen sie leer aus. Sie verursachten aber einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rüppurr, Telefon 0721 9892970, zu melden.

