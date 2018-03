POL-KA: (KA) Karlsruhe – Sachbeschädigungen und Einbrüche in der Nacht zum Montag

Karlsruhe (ots) – Zu mehreren Sachbeschädigungen und zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zum Montag in Karlsruhe. Kurz nach 03.00 Uhr meldete ein Zeuge, dass bei der Tankstelle an der Wolfartsweierer Brücke zwei Personen die Scheibe eine Pkw eingeworfen hätten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Seitenscheibe eines dort abgestellten Renaults mit einem Pflasterstein eingeworfen worden war. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern wurde eine Streife auf die eingeworfene Scheibe des Hintereingangs vom Tollhaus aufmerksam. Unbekannte hatten diese mit einem großen Stein eingeworfen. Im Inneren suchten die Täter die Kantine heim und konsumierten Getränke. Aus dem Gebäude wurden zwei Feuerlöscher mitgenommen. Einer der Feuerlöscher wurde vor dem Gebäude versprüht. Im Bereich der Kleingartenanlage gegenüber dem Messplatz am Ostring stellte eine weitere Streife einen Pkw fest, bei dem die Seitenscheibe eingeworfen, ein Frontscheinwerfer eingetreten und der Rückspiegel abgerissen worden war. Kurz darauf wurden die Polizei auf dem nahegelegenen Gelände der Deutschen Bahn mehrere Sachbeschädigungen gemeldet. Dort wurde mit einem Feuerlöscher die Scheibe eines Wohncontainers eingeschlagen. Weiterhin wurden an drei Fahrzeugen Scheiben eingeworfen und Spiegel abgetreten, sowie an einem Roller Verkleidung und Spiegel beschädigt.

Gegen 05.30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch und Sachbeschädigungen auf dem Gelände des KSC unterrichtet. Nach den bisherigen Ermittlungen brachen Unbekannte zunächst in die KSC Gaststätte ein. Dort wurde die Kasse aufgebrochen und Inventar beschädigt. Im Treppenhaus wurde auch ein Feuerlöscher entleert. Im Nachwuchsleistungszentrum wurden Möbel und Inventar beschädigt. Mit vorgefundenen Schlüsseln wurde ein Vito geöffnet. Mit dem Fahrzeug fuhren die Unbekannten dann auf den Trainingsplatz des KSC und verursachte erheblichen Sachschaden. Dort blieb das Fahrzeug schließlich an einem Zaun stecken. Ein zweiter Vito wurde azf der Stutenseer Allee in Höhe der Rintheimer Straße verunfallt an einem Baum stehend aufgefunden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weiterhin wurde versucht in das Marketinghaus einzubrechen. Hierbei wurde die Türe beschädigt. Auch der Fanshop blieb nicht verschont. Hier wurden mehrere Löcher in den Scheiben festgestellt.

Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

