POL-KA: (KA) Karlsruhe – Straßenbahn stieß mit Pkw zusammen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Mittwochnachmittag auf der Wolfartsweierer Straße in Karlsruhe. Nach den bisherigen Feststellungen war ein 30-jähriger Soldat mit einem Pkw der Bundeswehr gegen 14.35 Uhr auf der Wolfartsweierer Straße stadtauswärts unterwegs und wollte den Oststadtkreisel geradeaus überqueren. An der Ampelanlage am Andreaskreuz übersah er, vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne, das dortige Rotlicht und fuhr über die Gleise. Hier wurde der Pkw von einer gerade aus der Haltestelle anfahrenden Straßenbahn erfasst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

