POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Unfalles der sich am Sonntagmittag gegen 16.25 Uhr auf der Kaiserallee ereignet hat. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war auf der Kaiserallee in Richtung Mühlburger Tor unterwegs und bog ohne zu blinken in einen Innenhof ein. Dabei übersah er den im Längsverkehr, verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden 16-jährigen Pedelec-Lenker. Dieser stürzte beim Bremsen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eine Zeugin die den Unfall mitbekommen hatte sprach den Unfallverursacher an. Dieser entfernte sich jedoch trotzdem unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der 16-jährige Geschädigte wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

