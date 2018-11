Karlsruhe: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Anzeige

In der Nacht von Montag auf Dienstag, im Zeitraum zwischen 19 und 7.45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Karlsruher Kaiserstraße einzubrechen. Die Eindringlinge schafften es nicht an geeignetes Diebesgut zu gelangen.

Durch den Einbruchsversuch entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden, welcher bislang noch nicht genau beziffert werden konnte. Zahlreiche Spuren wurden von den Polizeibeamten festgestellt.

Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz gerne telefonisch, unter 0721/666 – 3311 entgegen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4115019