POL-KA: (KA) Karlsruhe – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 08.00 Uhr auf der Landesstraße 604 wurden der Beifahrer schwer und die Fahrerin leicht verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen war eine 38-Jährige mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern auf der Landestraße 604 in Richtung Karlsruhe unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 36 wechseln. In der Überleitung geriet sie auf der nassen Fahrbahn mit ihrem Seat ins Schleudern und fuhr in den Graben am rechten Fahrbahnrand. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Ehemann der 38-Jährigen wurde hierbei schwer verletzt, die 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden 7 und 3 Jahre alten Kinder blieben anscheinend unverletzt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

